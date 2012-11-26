Одеська залізниця за 10 місяців відремонтувала 8 об'єктів на припортових станціях

Одеська залізниця за 10 місяців 2012 року відремонтувала та реконструювала 8 об'єктів на припортових станціях Берегова, Одеса - Порт, Іллічівськ - Передпаромна, Іллічівськ - Паромна, Іллічівськ - Порт.

Як повідомляє ОЗ, зокрема, на станції Одеса - Порт у будівлі адміністративно-побутового корпусу № 1 виконали ремонт систем опалення, виконали фасадні роботи, оновили ​​покрівлю і завершили внутрішні оздоблювальні роботи. У будівлі АПК № 2 виконали внутрішні електромонтажні роботи і завершуються оздоблювальні види робіт. На посту електричної централізації (ЕЦ-2) станції замінили столярні вироби металопластиковими.

У будівлі адміністративно-побутового корпусу станції Іллічівськ - Порт провели реконструкцію (фасадні та внутрішні оздоблювальні роботи), замінили столярні вироби металопластиковими.

На станції Іллічівськ - Передпаромна провели поточний ремонт водопроводу та артезіанської свердловини.

У побутовому приміщенні дорожнього майстра станції Іллічівськ - Паромна Одеської дистанції колії відремонтували фасад та покрівлю.

Також завершуються внутрішні оздоблювальні роботи в районі контактної мережі (ЕЧК-28) станції Берегова Одеської дистанції енергопостачання.

Крім того, ведеться реконструкція низьких пасажирських платформ на станціях Усатове та Раухівка.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і більше 16% пасажирообігу залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року, експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.

За підсумками 2011 року чистий прибуток ОЗ становив 106,2 млн грн.