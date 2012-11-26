Залізниці з початку року завантажили понад 50 млн тонн будівельних вантажів

Залізниці України з початку року, станом на 26 листопада, навантажили 50,212 млн тонн, або понад 770 тис. вагонів, будівельних вантажів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) навантажила 19,56 млн тонн, Львівська (ЛЗ) - 9,67 млн тонн, Одеська (ОЗ) - 7, 03 млн тонн, Донецька (ДЗ) - 3,55 млн тонн, Придніпровська (ПЗ) - 4,9 млн тонн, Південна залізниця (ПЗ) - 5,5 млн тонн.

Майже весь обсяг будівельних вантажів перевезено у внутрішньому сполученні.

У середньому за добу залізниці України вантажили 74,2 тис. тонн будівельних вантажів.

Довідка УНІАН. За даними Держстату України, залізничний транспорт у січні-жовтні 2012 року перевіз 382 млн тонн вантажів, що становить 98,9% показників аналогічного періоду 2011 року.

До того ж за 10 місяці 2012 року перевезення будівельних матеріалів зросла на 4,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.