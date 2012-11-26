У Києві на одній з ліній метро через падіння пасажира на рейки було зупинено рух
16:04, 26 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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У Києві на ділянці Святошино-Броварської лінії метро через падіння пасажира на колії тимчасово призупинено рух потягів.
Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Київський метрополітен», йдеться про ділянку метро від станції "Хрещатик" до "Дарниці".
Рух призупинено о 14.52 через потрапляння пасажира на колію на станції «Дніпро». Фахівці метрополітену наразі проводять роботи для вилучення пасажира з колії – знято напругу з контактної рейки.
Рух поїздів було оперативно організовано наступним чином: станція «Академмістечко» - станція «Хрещатик» та станція «Дарниця» - станція «Лісова».
Стан пасажира та обставини випадку наразі з’ясовуються.
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