У Києві на одній з ліній метро через падіння пасажира на рейки було зупинено рух

У Києві на ділянці Святошино-Броварської лінії метро через падіння пасажира на колії тимчасово призупинено рух потягів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Київський метрополітен», йдеться про ділянку метро від станції "Хрещатик" до "Дарниці".

Рух призупинено о 14.52 через потрапляння пасажира на колію на станції «Дніпро». Фахівці метрополітену наразі проводять роботи для вилучення пасажира з колії – знято напругу з контактної рейки.

Рух поїздів було оперативно організовано наступним чином: станція «Академмістечко» - станція «Хрещатик» та станція «Дарниця» - станція «Лісова».

Стан пасажира та обставини випадку наразі з’ясовуються.