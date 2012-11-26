УЗ встановила системи супутникової навігації на всіх електровозах вантажного парку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») встановила системи супутникової навігації (ССН) на всіх вантажних електровозах вантажного парку залізниць України.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», на сьогодні ССН обладнані 1352 локомотиви, зокрема 1067 вантажних і 285 пасажирських електровозів.

До кінця 2012 року «Укрзалізниця» має намір обладнати системами супутникової навігації 235 пасажирських електровозів.

«Ми на шляху до повної відмови від введення даних вручну на станціях. Системи супутникової навігації, підлогові системи зв'язку автоматично дадуть нам повну, достовірну і вичерпну інформацію про місцезнаходження та рух всіх вантажних і пасажирських поїздів», - наголосив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

Отримані дані використовуються для оперативного опрацювання та аналізу експлуатаційних показників роботи локомотивів і локомотивних бригад, контролю за фінансовими та іншими складовими виробничої діяльності тягового господарства, пошуку резервів для її поліпшення.

Застосування ССН на локомотивах є найбільш ефективним інструментом для ідентифікації транспортних засобів та створення електронної карти залізниць України.

Впровадження систем супутникової навігації на залізничному транспорті підвищує ефективність роботи тягового господарства, контролю за використанням локомотивного парку і організації виробничої діяльності локомотивних бригад.

Нагадаємо, з 25 жовтня 2012 року на дослідних полігонах розпочато тестування автоматизованого формування заготовок повідомлень про роботу локомотивів. Дослідними полігонами для відпрацювання технології формування й обробки заготовок повідомлень від ССН для складання графіка виконаного руху, маршруту машиніста, а також аналізу отриманої інформації визначено Дніпропетровську дирекцію залізничних перевезень Придніпровської залізниці та Ясинуватську дирекцію Донецької залізниці.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планувала встановити на локомотивах в цілому близько 2 тис. трекерів систем супутникової навігації.

Довідка УНІАН. Електронна карта залізниць України дозволить отримувати в реальному часі інформацію про місцезнаходження будь-якого поїзда, локомотива та вагона.

Дані про переміщення рухомого складу в режимі реального часу будуть передаватися в автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ-Е)