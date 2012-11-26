У Харкові здійснив аварійну посадку літак Ан-148 рейсом «Харків – Київ» (Бориспіль).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного аеропорту «Харків», надзвичайна подія сталася у неділю, 25 листопада, після того, як літак Ан-148, що належить авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», о 7.25 вилетів з аеропорту і взяв курс на Київ.

«Підлітаючи до Києва, командир повітряного судна сказав, що з технічних причин літак вимушений повернутися до Харкова. Представник авіакомпанії повідомив, що бортовий комп'ютер повітряного судна видав помилку про несправність паливного насосу. Саме це й стало причиною повернення літака до Харкова, який приземлився там о 7.55», - йдеться у повідомленні.

Пасажири були відправлені до Києва наступним рейсом авіакомпанії МАУ о 18.00, повідомили у прес-службі аеропорту.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) - провідна українська компанія, заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ знаходяться в приватній власності. Основна діяльність МАУ - пасажирські та вантажні перевезення. Флот МАУ складається з двох десятків літаків «Боїнг-737» різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).