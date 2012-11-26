Залізниці України скоротили перевезення добрив на 14%

Залізниці України у січні-жовтні 2012 року перевезли 10,968 млн тонн хімічних та мінеральних добрив, що становить 86% обсягів аналогічного періоду 2011 року.

Про це повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту «України» («Укрзалізниця»),

За інформацією «Укрзалізниці», за 10 місяців 2012 року залізниці України перевезли 5,762 млн тонн хімікатів, що становить 82% від рівня минулого року.

Зокрема, у внутрішньому сполученні за 10 місяців 2012 року перевезено 3,308 млн тонн хімічних та мінеральних добрив - 98,3% від рівня минулого року, імпортних вантажів перевезено 1,251 млн тонн (99% до обсягів минулого року), експортних - 3,83 млн тонн (105%), транзитних - 2,579 млн тонн (57%).

Хімікатів за 10 місяців 2012 року у внутрішньому сполученні перевезено 1,485 млн тонн (82,5%), імпортних вантажів - 0,821 млн тонн (82%), на експорт - 1,465 млн тонн (84,8%), транзитних - 1,971 млн тонн (82,4%).

Довідка УНІАН. Залізничний транспорт України в січні-жовтні 2012 року перевіз 382 млн тонн вантажів, що становить 98,9% показників аналогічного періоду 2011 року.