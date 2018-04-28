Єгипет після арабської весни: Аll inclusive у боротьбу за кожного туриста

Єгипетська революція не пішла курортній Хургаді на користь: "заморожені" недобудовані готельні та житлові комплекси, "страшилки" про можливі викрадення туристів скоротили кількість охочих відпочити у цій країні. Однак, Єгипет досі приваблює українців - які люблять тепле море і спекотне сонце, систему Аll inclusive і, взагалі-то, звиклих до революцій.

Але, якщо мирна і співоча Помаранчева революція свого часу стала "приманкою" і "фішкою" для іноземних туристів, які відкрили для себе Україну, то стріляюча єгипетська, навпаки, відштовхнула мандрівників. І зараз вони начебто заново "освоюють" улюблені, але вже післяреволюційні пляжі і піраміди.

Мабуть, лише Єгипет за доступною ціною надає українцям цілий рік літні принади, та ще й з урахуванням системи Аll inclusive - чудового винаходу туристичного бізнесу, що турбується про мандрівників майже цілодобово.

Революція дала туристам... більше сервісу

Наш готельний гід розповів, що компанія, у якій він працює (один з основних туроператорів по Єгипту, що працюють в Україні та країнах СНД) приймає у Хургаді 9 тисяч осіб на тиждень. За його словами, у минулому році потік туристів був приблизно таким же, а ось до революції до Хургади цей туроператор привозив 11 тисяч осіб на тиждень. Зниження, звичайно, не катастрофічне, тим більше на тлі перманентної світової фінансової кризи, та все ж...

Готельний гід намагався нас запевнити, що зниження кількості туристів - це навіть непогано, «адже тепер підвищилася якість обслуговування». На практиці це означає, що туроператори пропонують своїм туристам величезну екскурсійну програму - починаючи від поїздок в «свої» магазини за сувенірами, футболками та шкіряними куртками і закінчуючи відвідуванням Ізраїлю та індивідуальними турами «будь-яка забаганка за ваші гроші».

З одного боку, це дійсно робить перебування туристів у сонячній Хургаді цікавим і пізнавальним. З іншого - зрозуміло, що не від хорошого життя компанія змушена шукати нові джерела доходу і намагається заробити на чомусь ще, окрім теплого моря і спекотного сонця.

В цілому, єгипетська революція не пішла курортній Хургаді на користь. В око впадає величезна кількість «заморожених» будівництв явно готельних об'єктів. Готельні гіди розповідають страшні історії про витівки Аль-Каїди і викрадених туристів – як узнати, правда це, чи просто «виховний момент», щоб туристи не розбрідалися по місту, а екскурсії замовляли лише у свого туроператора.

Фатхі, гід, який супроводжував нас у морській прогулянці, розповів, що в країні енергетична криза і досить важке фінансове становище. Попри те, що бензин як коштував до революції 1 долар за галон, так і коштує, але електроенергії не вистачає, тому власникам приватних магазинчиків, якими рясніє Хургада, пропонують обмежити час роботи світловим днем. Враховуючи, що сонце в Хургаді сідає рано, коли туристи тільки-но збираються на вечірній променад, така пропозиція може стати вироком дрібним торгівцям.

Чим будуть займатися жителі Хургади, якщо туристи злякаються і перестануть сюди приїжджати, серед недобудованих готельних комплексів, нерозпроданих житлових комплексів і фактично в пустелі - не зрозуміло. Самі хургадінці цим теж стурбовані і про революцію говорять роздратовано. А ось про Хосні Мубарака - з ностальгією. Між іншим, у 2008 році в Хургаді про нього говорили з гордістю і великою повагою...

Порятунок від плити

Утім, незважаючи на революційні та пост-революційні витрати, туристи як і раніше їдуть до Єгипту - аж надто наполегливо "кличуть" тепле море, спекотне сонце і, звичайно ж, добре заточений під туриста сервіс. І помиляються ті, хто побоювався, що революція додасть місцевому сервісові аскетизму, позбавивши його від надмірностей і наворотів - All inclusive процвітає.

Принади All inclusive повною мірою може оцінити, передусім, жінка, яка знає, що таке забезпечити триразове повноцінне харчування для сім'ї з 3-4 і більше осіб. All inclusive повністю рятує від готування, причому харчування гарантовано цілодобово.

Якість All inclusive багато в чому залежить від категорії готелю - що вищий рівень, то смачніша і різноманітніша їжа. Меню, як правило, складається з урахуванням переваг туристів з різних країн і включає в себе страви, звичні і для жителя України чи росіянина, і для поляка, німця або єгиптянина. Наприклад, на сніданок пропонують кілька видів каш, яєчні і омлетів, а також різні м'ясні закуски, гарніри, овочі і фрукти у великій кількості, багато випічки. Обіднє меню включає в себе кілька видів супу та інших страв, вечері - різноманітні десерти.

Крім основних прийомів їжі існують і наганяють апетит «допоміжні» - ранні сніданки, пізні вечері тощо. У перервах між ними можна підкріпитися піцою, пиріжками, булочками та ін. Фактично протягом доби є всього кілька годин, коли в хорошому готелі не пропонують поїсти.

Напої за системою All inclusive - окрема історія. Чай, кава, соки і води - у будь-який час. Пиво та місцевий алкоголь - теж. З приводу якості напоїв думки існують різні. Якщо ви вишуканий гурман і вам не подобається місцевий ром, до ваших послуг і "брендові" напої, але за них треба заплатити.

Водночас, коли вам говорять, що All inclusive - це шкідливо для здоров'я й існує ризик набрати у вазі, - не вірте. Система гарантує задоволення голоду в будь-який час, але нікого не примушують об'їдатися і обпиватися з ранку до вечора. При цьому тим, хто віддає перевагу дієтичне харчування, в єгипетських готелях система All inclusive дає можливість дотримуватися звичного стилю життя.

Гендерний принцип

Єгиптяни із задоволенням пояснюють, чому практично ніде в готелях ви не зустрінете робітниць-жінок: «У нас прийнято, щоб жінка сиділа вдома, а чоловік заробляв гроші».

Дійсно, ні серед покоївок, ні серед працівників кухні, офіціантів, аніматорів або продавців єгиптянок немає. Вони можуть працювати, наприклад, вчителями чи менеджерами, тобто на посадах, що передбачають досить високий рівень освіти і знання декількох мов.

Головною ж роботою єгиптянок залишається сім'я. Як жінки з нею справляються, можна побачити, спостерігаючи місцеві родини на відпочинку.

Ніщо так не тренує навички коректності, як споглядання мусульманських жінок, що відпочивають на пляжі, одягнутих у схвалені шаріатом купальні костюми.

Як виглядає такий костюм, можна дізнатися, забивши відповідне фото в будь-якому пошуковику. Але в житті, він справляє на людину, виховану в неісламських традиції, незабутнє враження - обтягуючий чорний комбінезон, зверху - сукня, сарафан або туніка, а ще поверх - кофта з довгими рукавами. На голові - спеціальний пляжний хіджаб, щось на зразок щільно обтягуючого голову каптура. Відкритими у «неортодоксальних» мусульманських жінок на пляжі залишаються тільки стопи і кисті рук. «Ортодоксальних» мусульманок ми на пляжі не бачили.

У таких «купальниках» мусульманки хлюпаються у воді або відпочивають у затінку на пляжних тапчанах під парасольками. Навколо них копошаться діти і розгулюють у «нормальних» плавках або шортах мусульманські чоловіки. Поруч з повністю закритими від сторонніх очей подругами вони виглядають до непристойності роздягненими. Або просто по-знущально роздягненими - подумайте самі: пляж, спека, плюс 35 у тіні, а мусульманські жінки одягнені у три шари одягу...

Чайові - не гріх

Чайові в будь-якому туристичному центрі світу - річ традиційна. Їх розмір, як правило, визначається рівнем добробуту давця, а також категорією готелю. Доводилося, наприклад, чути про одного молодого портьє, який за робочу ніч у п'ятизірковому готелі Києва заробив 700 доларів чайових. У Єгипті не так круто. Стандартний розмір «подяки» становить близько 1 долара або 5 місцевих фунтів - кому як зручно. Здача, природно, не годиться.

Чайові прийнято залишати в номері, який щодня прибирають. У деяких готелях покоївки тішать око туриста різними «шедеврами», викладаючи з постільних речей та рушників справжні витвори мистецтва. Чи роблять вони це тільки за гроші або просто так, перевірити не вдалося - ми 5 фунтів залишали щодня.

Чайовими можна віддячити й офіціантам, які вас обслуговують, але робити це потрібно тільки там, де ви платите гроші. Якщо ви їсте в ресторані, який включений в систему All inclusive, чайовими балувати нікого - їжу ви берете самі, а хто за вами прибере - не відомо.

Окремим пунктом варто виділити більшу подяку, наприклад, за надання «хорошого» номера. Насправді, які апартаменти вам дістануться, якщо звичайно це не супер-люкс, який бронюється індивідуально, залежить тільки від везіння. Як правило, всі номери гідні, але можуть бути «прикрі» непорозуміння у вигляді «некоректно» працюючої сантехніки. Якщо ваші претензії обґрунтовані, можете сміливо вимагати інший номер. Якщо ж номер вам просто не подобається, то до своєї прохання поміняти його потрібно додати близько 20 доларів. При цьому важливо, щоб і прохання поміняти номер, і «подяка» супроводжувалися поважним ставленням до працівника готелю, без скандалів і криків. Тоді «претензії» будуть задоволені.

Давай - за Хургаду...

Як бачимо, якщо вже українському туристові який-небудь пляж полюбився, він уперто буде знову і знову приїжджатиме туди, навіть якщо в пісочку доведеться відкопувати осколки, а в морі - ухилятися від акул та іншої живності.

"Давай за Шарм, Давай за Хургаду, Давай за тех, кто отдыхал в аду..." - крутиться у голові веселенька "кварталівська" пісенька часів арабської весни про співвітчизників, які любили пляжно-революційний екстрим. І, мабуть, вона якнайкраще характеризує райдужні українсько-єгипетські туристичні перспективи...

Анна Левченко (УНІАН)

Київ - Хургада - Київ