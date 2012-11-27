ДАІ закликає водіїв бути обережнішими на дорогах через туман та мокрий сніг

попереджає водіїв, що 27-29 листопада на території України вночі та вранці тумани, видимість 200-500 м, подекуди невеликий мокрий сніг з дощем.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Департаменту ДАІ МВС України.

У зв’язку з цим ДАІ закликає водіїв бути максимально обережними та уважними.

«Під час поїздок в умовах недостатньої видимості потрібно бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватись вимог Правил дорожнього руху. При тумані відстань до об’єкту здається в кілька разів більшою, ніж є насправді. Тому при попаданні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду», - йдеться в повідомленні.

Крім того, нагадують в ДАІ, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами).

«Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово. А при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію», - підкреслили в Державтоінспекції.