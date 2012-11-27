«Аерофлот» із 7 січня збільшує частоту польотів на маршруті Москва-Донецьк

Із 7 січня 2013 року компанія «Аерофлот - російські авіалінії» почне виконання другого щоденного рейсу за маршрутом Москва - Донецьк - Москва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, виліт рейсу SU1812 із терміналу D московського аеропорту Шереметьєво о 09.45. Прибуття до міжнародного аеропорту Донецька о 09.35. Виліт зворотного рейсу SU1813 о 10.35. Прибуття до Москви о 14.30. Час у розкладі вказано місцевий. Польоти здійснюватимуться на лайнері А319.

Наразі «Аерофлот» виконує один щоденний рейс на літаку SSJ100.

«Виконання двох щоденних рейсів дозволить задовольнити попит, що зростає, на лінії, забезпечити пасажирам зручні двосторонні стиковки в Москві з внутрішніми та міжнародними рейсами по всій мережі «Аерофлоту» та авіакомпаній-партнерів», - йдеться в повідомленні.

«Аерофлот» має в своєму розпорядженні один із наймолодших парків літаків у Європі, який налічує 126 повітряних суден. Компанія «Аерофлот» базується у Москві в міжнародному аеропорту Шереметьєво.