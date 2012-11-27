Авіакомпанія Royal Jordanian переходить у термінал «D» аеропорту «Бориспіль»

Авіакомпанія Royal Jordanian з 29 листопада здійснюватиме рейси з нового терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як сказано у повідомленні аеропорту, згідно із зимовим розкладом, авіакомпанія Royal Jordanian виконуватиме регулярні рейси з «Борисполя» за маршрутом Київ-Амман-Київ двічі на тиждень - по неділях і вівторках.

Нагадаємо, на сьогодні термінал «D» обслуговує пасажирів авіакомпаній Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways, KLM, Air France, Alitalia, Turkish Airlines, а також авіакомпаній Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, «Росія», Czech Airlines, Air Baltic.

Довідка УНІАН. Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис. кв. м, пропускна спроможність - 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.