«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів додпоїздів на зимові свята до 135

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») станом на 27 листопада призначила додаткові поїзди на новорічні й різдвяні свята, які здійснять 135 рейсів, зокрема в західному напрямку - 105 рейсів.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, Придніпровська залізниця відправить 48 рейсів поїздів № 510/509 Сімферополь-Львів № 517/518 Дніпропетровськ-Львів і № 282/281 Сімферополь-Київ.

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) відправить 62 рейси поїздів № 207/208 Київ-Ужгород № 219/220 Київ-Івано-Франківськ № 217/218 Київ-Івано-Франківськ № 537/538 Київ-Ужгород.

Донецька залізниця (ДЗ) відправить 6 рейсів поїзда № 569/570 Донецьк-Львів, Південна залізниця (ПЗ) відправить 19 рейсів поїздів № 225/226 Харків-Ужгород і № 175/176 Харків-Сімферополь.

Крім того, призначено додаткові рейси поїздів № 180/179 Одеса-Вінниця №668/667 Гайворон-Вінниця і № 686/685 Одеса-Ізмаїл.

Нагадаємо, раніше залізниці України планували на новорічні й різдвяні свята відправити 129 рейсів додаткових поїздів.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.