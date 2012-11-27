НКРЗІ схвалила зміни до Основних засад розвитку інформаційного суспільства України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила урядовий проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства України на 2007-2015 роки».

Про це йдеться у відповідному рішенні НКРЗІ (№ 609 від 22.11.2012 р.), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Даний законопроект НКРЗІ розроблено на виконання доручення Президента України щодо забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх галузях суспільного життя, реалізації в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» щодо розвитку електронного управління тощо.

У законопроекті, зокрема, зазначається, що, незважаючи на здійснення в Україні впродовж останніх років різноманітних заходів щодо розбудови інформаційного суспільства, інтенсифікації інформатизації багатьох галузей життя та діяльності людей, дані численних національних і міжнародних досліджень свідчать про наявність, а в деяких випадках і поглиблення багатьох проблем, що «трактується як свідчення кризового стану національної політики та практики розбудови інформаційного суспільства».

Законопроектом пропонуються основні стратегічні цілі та напрямки розвитку інформаційного суспільства в Україні, серед яких - формування й впровадження суспільно-політичних, правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства в Україні з урахуванням світових тенденцій тощо.

Також законопроектом визначено Національну політику розвитку інформаційного суспільства в Україні, яка грунтується на засадах пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави, технологічної нейтральності тощо. Пропонується підготувати й прийняти Інформаційний кодекс України, розглянути можливість включення вартості особистих засобів ІКТ до складу податкової знижки при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб і включення витрат, направлених підприємствами і організаціями на фінансування ІКТ-освіти, до складу витрат; розробити й впровадити економічні та інші стимули для підприємств, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації, створення бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів високих інформаційних технологій та інших інноваційних структур і підтримки їх діяльності.

Законопроектом також пропонується, грунтуючись на світовій практиці реалізації стратегій та програм розвитку інформаційного суспільства, вимірювати рівень розвитку інформаційного суспільства за допомогою показників національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства. Так, для державних органів серед основних статистичних показників виміру розвитку інформаційного суспільства пропонуються: частка адміністративних послуг, що надаються за допомогою ІКТ, частка робочих місць із ІКТ, частка запитів на отримання публічної інформації, які надійшли в електронному вигляді, середня швидкість підключення до мережі Інтернет на одного працівника тощо.

Основними інтегральними показниками досягнення мети Основних принципів до 2020 року, які характеризуватимуть рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, в законопроекті визначені загальноєвропейські показники європейської стратегії економічного розвитку "Європа 2020: стратегія розумного, постійного і всеосяжного зростання", а саме: суцільне забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет; 100% підключення загальноосвітніх навчальних закладів України до мережі Інтернет; використання послуг електронного управління 50% населення; регулярне використання мережі Інтернет 75% населення (60% - з уразливих прошарків); регулярне здійснення покупок через Інтернет 50% населення; впровадження повнофункціональної системи електронної демократії (голосування на виборах, участь у референдумах тощо), доступної в т.ч. для людей з обмеженими можливостями (базові елементи системи впроваджуються до 2015 року, повністю – до 2020 року).

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР.

НКРЗІ складається з голови й шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.