УЗ вважає неефективним використання вантажних локомотивів у пасажирських перевезеннях

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») називає неефективною і витратною практику використання вантажних локомотивів у пасажирських перевезеннях.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», двосекційні вантажні електровози і тепловози апріорі споживають для своєї роботи на 12-14% більше енергоносіїв, ніж пасажирські односекційні.

«Така практика неприпустима з точки зору ефективного використання палива. Однак на такі кроки залізничники змушені йти через дефіцит пасажирських локомотивів для задоволення потреби громадян у перевезеннях», - зазначив начальник локомотивного відділу Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Валерій Тисляцький.

Нагадаємо, влітку 2012 року залізниці України для забезпечення пасажирських залізничних перевезень залучили 178 вантажних локомотивів, в той час як до періоду літніх перевезень у пасажирському господарстві було задіяно 143 вантажні локомотиви.

Як повідомляв УНІАН, стратегія розвитку залізничної галузі у 2013 році в роботі локомотивного господарства передбачає якісну зміну технології роботи, впровадження ефективних енергозберігаючих технологій, чіткий контроль за витратами паливно-мастильних матеріалів, скорочення відповідно до обсягів здійснюваної роботи кількості локомотивів у перевезеннях та маневровому русі.