НКРЗІ схвалила урядовий проект з електронного управління

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану заходів зі створення і забезпечення функціонування систем електронного управління».

Про це йдеться у рішенні НКРЗІ № 610 від 22.11.2012 р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Даним проектом затверджено план заходів зі створення і забезпечення функціонування систем електронного управління до 2014 року.

Зокрема, планом заходів у 2013-2014 рр. передбачено: створення єдиного інформаційного простору органів державної влади на правовому і організаційному рівнях, підготовка ряду законопроектів (“Про Національну програму інформатизації”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи і електронний документообіг” тощо), розробка і схвалення концепції розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури; розробка і апробація пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг та ін.

Згідно з проектом, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади зобов'язані двічі на рік надавати до НКРЗІ інформацію про стан виконання плану вказаних заходів (за перше і друге півріччя). У свою чергу, НКРЗІ повинна двічі на рік передавати узагальнену інформацію про стан виконання плану заходів Кабінету Міністрів України і Адміністрації Президента України.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу і органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР.

НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.