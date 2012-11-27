«Укрзалізниця» оптимізує роботу локомотивів на сортувальних станціях

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір оптимізувати організацію маневрової роботи на сортувальних станціях у зв'язку із зменшенням обсягів перевезень і необхідністю жорсткої економії ресурсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

«У періоди вимушеного простою локомотиви не виконують корисної роботи, використовуючи при цьому паливо. З метою виключення непродуктивного використання ресурсів було оптимізовано графік видачі локомотивів відповідно до кількості вантажних операцій», - пояснив начальник локомотивного відділу Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Валерій Тисляцький.

Як зазначили в «Укрзалізниці», найбільш радикальним способом економії може бути тимчасове виведення локомотивів, які не потрібні для перевезень і роботи сортувальних станцій, з робочого у холодний стан. В цьому випадку не витрачаються енергоносії на прогрівання і підтримку робочих параметрів локомотива. З машини перед цим зливається все паливо і вода, щоб не замерзла.

Крім того, залізничники розробили програму передислокації техніки, розраховану до 2014 року, згідно з якою вивільнені на Південній залізниці тепловози ТЕП70 і 2ТЕ116 передаються на Донецьку, Придніпровську і Одеську залізниці.

Електровози будуть передислоковувати з менш напружених ділянок на ділянки з інтенсивнішим рухом, де їх використання буде максимально ефективним.

Залізничники збільшують питому вагу перевезень електричною тягою, собівартість якої значно менша, ніж теплової тяги, і відмовляються від тепловозної або дизельної тяги на електрифікованих ділянках і на електрифікованих сортувальних горках.

Крім того, залізничники зменшують позаграфікові зупинки потягу, оскільки витрати електроенергії і палива на гальмування і подальший розгін потягу збільшують обсяг спожитої електроенергії і палива; а також скорочують резервний пробіг, час простою на проміжних станціях, а при зниженні температури повітря - посилюють контроль за дотриманням технології прогрівання.

Нагадаємо, комплекс заходів з оптимізації роботи в локомотивному господарстві за 9 місяців 2012 року дозволив знизити порівняно з аналогічним періодом 2011 року споживання на тягу потягів дизпалива на 466 тонн орієнтовною вартістю 5,3 млн грн і електроенергії на 14,6 млн кВт/год. вартістю 13,6 млн грн.

Програма енергозбереження на залізничному транспорті України на 2012 рік вже дозволила заощадити близько 97,2 млн грн.