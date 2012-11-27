Російська залізниця розглядає можливість перевезення автомобілів пасажирів між РФ і Україною

Москва. Російські залізниці (РЗ) розглядають можливість запуску сервісу з перевезення особистих автомобілів пасажирів між Росією та Україною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РЗ з посиланням на першого заступника генерального директора ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» (дочірнє товариство ВАТ «РЗ») Володимира Каляпіна.

«Розглядається можливість організації перевезень особистих автомобілів у сполученні з Україною», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 26 листопада у складі міжнародного поїзда N 32/31 «Лев Толстой» сполученням Москва - Гельсінкі в перший рейс відправився вагон-автомобілевоз з чотирма легковими автомобілями на борту.

За словами В.Каляпіна, подальшим кроком у реалізації проекту може стати запуск вагонів-автомобілевозів у внутрішньоросійському сполученні, зокрема, за такими напрямками, як Москва - Сочі і Москва - Астрахань.

Відзначається, що за замовленням ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» побудували 3 спеціалізованих вагони, які успішно пройшли сертифікацію. В одному вагоні можуть розміститися 3 або 4 легкових автомобіля, залежно від їхніх габаритів. До складу поїзда Москва - Гельсінкі автомобілевоз включатиметься за попередніми заявками.

Оформлення перевізних документів починається за 60 діб і закінчується за 9 годин до відправлення пасажирського поїзда, у складі якого слідує вагон-автомобілевоз. Пасажирам буде запропоновано декілька варіантів страхування автомобіля.

Вартість транспортування одного автомобіля між Москвою і Гельсінкі становить 450 євро, до цієї суми включена поїздка туди і назад.