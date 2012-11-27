Збиток ОЗ від приміських пасажирських перевезень становив 232 млн грн

Збиток Одеської залізниці (ОЗ) від приміських пасажирських перевезень за 10 місяців 2012 року становить 232 млн грн - на 34% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН в ОЗ, у приміському та далекому сполученнях у січні-жовтні 2012 року перевезено близько 2,5 млн. пасажирів пільгових категорій на суму 24,6 млн грн, а компенсації станом на 1 листопада 2012 отримали лише 14,6 млн грн або 59,7% від необхідної суми.

Покриття витрат доходами становить 14,26%.

При цьому знос парку електропоїздів досягає 93%, дизель-поїздів - 100% до нормативного терміну служби.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість обласних державних адміністрацій перед залізницями за перевезення пільгових категорій населення на 31 жовтня 2012 досягла 171,8 млн грн. Облдержадміністрації компенсували 44% необхідної суми.

Довідка УНІАН. На залізницях України у повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни та праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно -технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим.

Пільгові категорії громадян становлять понад 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення пільг.