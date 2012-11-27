«Укрзалізниця» продовжує модернізацію існуючого парку локомотивів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») продовжує модернізацію існуючого парку тягового рухомого складу з метою продовження терміну експлуатації та зменшення експлуатаційних витрат.

Як повідомили УНІАН в «Укразлізнице», зокрема, на Львівській (ЛЗ) та Одеській (ОЗ) залізницях в рамках інвестиційної програми до 2015 року здійснюється комплексна модернізація тепловозів серій М62, 2М62 та ЧМЕ3 із заміною штатного тепловозного дизеля на сучасний економічний дизель провідних світових виробників.

У результаті проведених заходів очікувана економія палива становитиме близько 30%, масла - до 70%, збільшення терміну міжремонтних пробігів - до 30%.

У 2011 році на Львівській залізниці виконали комплексну модернізацію двох тепловозів серії М62-1361 і М62-1439.

Одеська залізниця наприкінці 2012 року почне комплексну модернізацію 6 тепловозів серії ЧМЕ3.

Крім того, на Львівській залізниці та Придніпровській (ПЗ) залізниці при виконанні капітальних ремонтів електровозів серії ВЛ11М проводиться модернізація кабін управління, встановлюються уніфіковані пульти управління на сучасній елементній базі, система АЛС-МУ, система рекуперації САУРТ-барш, статичні перетворювачі.

У цей час модернізовано і введено в експлуатацію 7 локомотивів серії ВЛ11М.

Також у 2012 році здійснюється модернізація локомотивів з установкою енергозберігаючого обладнання. Так, після проведення випробувань тепловози серії ЧМЕ3 оснащені системою підігріву охолоджуючої рідини дизеля, яка дозволяє економити до 42,8 літра дизельного палива на добу.

Термін окупності цієї системи - 4,5 року, а річний економічний ефект становить 50 тис. грн на один тепловоз.

У 2012 році системою підігріву охолоджуючої рідини дизеля модернізовано 9 тепловозів серії ЧМЕ3 та ще 6 планується до кінця року.

Крім цього, продовжується модернізація маневрових тепловозів системою конденсаторного пуску дизеля, якої вже обладнані 26 тепловозів серії ЧМЕ3, а до кінця року заплановано модернізацію ще 10.

На сьогодні такою системою обладнані 817 маневрових тепловозів.

Довідка УНІАН. У цей час понад нормативний строк експлуатації використовуються 3463 локомотиви, або 80,1% від усього парку «Укрзалізниці», який становить 4321 одиниці.

Вартість капітального ремонту з продовженням терміну служби та заміною застарілого штатного тепловозного дизеля на сучасний становить в середньому 60% вартості нового тепловоза.