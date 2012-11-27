На вулиці Борщагівській у Києві - аварія на колекторі. Обмежено рух транспорту

У Києві у зв'язку з аварією на Виборзькому каналізаційному колекторі обмежено рух автотранспорту на вулиці Борщагівській на відрізку від Політехнічного провулку до вулиці Янгеля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, у цей час комунальні служби в оперативному порядку ліквідовують наслідки аварії. Роботи на об'єкті триватимуть близько двох тижнів.

На вулиці Борщагівській перекрито дві смуги руху з трьох.

У КП «Київавтодор» просять водіїв об'їжджати аварійну ділянку через проспект Перемоги чи Повітрофлотський проспект, щоб уникнути виникнення заторів у зазначеному напрямку руху.