На вулиці Борщагівській у Києві - аварія на колекторі. Обмежено рух транспорту
17:44, 27 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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У Києві у зв'язку з аварією на Виборзькому каналізаційному колекторі обмежено рух автотранспорту на вулиці Борщагівській на відрізку від Політехнічного провулку до вулиці Янгеля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, у цей час комунальні служби в оперативному порядку ліквідовують наслідки аварії. Роботи на об'єкті триватимуть близько двох тижнів.
На вулиці Борщагівській перекрито дві смуги руху з трьох.
У КП «Київавтодор» просять водіїв об'їжджати аварійну ділянку через проспект Перемоги чи Повітрофлотський проспект, щоб уникнути виникнення заторів у зазначеному напрямку руху.
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