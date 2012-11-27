Літак рейсу «Київ-Донецьк» повернувся в аеропорт з міркувань безпеки - «АероСвіт»

Літак авіакомпанії "АероСвіт", що слідував рейсом VV95 Київ-Донецьк, повернувся в аеропорт «Бориспіль» з міркувань безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «АероСвіту».

Згідно з повідомленням, літак було відправлено за розкладом - о 13:40 за київським часом. Рейс виконував літак А320 авіакомпанії "Донбасаеро". Проте, як зазначається у повідомленні прес-служби, у момент прибирання шасі бортовий датчик повітряного судна сигналізував про падіння тиску в одній із гідросистем. Незважаючи на те, що літак оснащено трьома гідросистемами, що дублюють і резервують одна одну, командир повітряного судна ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту для з'ясування причин індикації датчика і додаткової перевірки бортових систем. Екіпаж з метою забезпечення безпеки пасажирів має бути абсолютно упевнений в ефективній роботи всіх систем літака і відсутності втрати гідравлічної рідини.

За інформацією «АероСвіту», позапланову посадку літака в аеропорту "Бориспіль" було здійснено у штатному режимі. Загрози життю і здоров'ю пасажирів не було.

Для 76 пасажирів рейсу був підготовлений резервний літак.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія ««АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країни, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190.