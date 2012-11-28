Хакери зламали сервер МАГАТЕ

Один із колишніх комп'ютерних серверів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зламали.

Як повідомляє Радіо Свобода, контакти понад 100 фахівців, які працюють у цій організації під егідою ООН, з'явилися на сайті хакера на ім’я Парасту, що на найпоширенішій в Ірані мові фарсі означає «ластівка».

На цьому сайті група хакерів закликала експертів, чиї дані були розголошені, провести «відкрите» розслідування МАГАТЕ щодо ядерної програми Ізраїлю.

Водночас, у МАГАТЕ заявили, що вживають «усіх можливих заходів» для захисту своїх комп'ютерних систем і баз даних.

Як пише Радіо Свобода, Ізраїль, імовірно, володіє ядерною зброєю, хоча сам він цього не підтверджує, але й не заперечує. Натомість Ізраїль звинувачує Іран в таємній розробці ядерної зброї. Такі звинувачення Тегеран відкидає, але достатніх доказів цим твердженням не надає.