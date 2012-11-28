Рада міністрів Криму оцінила в 56,1 млн грн створення нового пункту пропуску на кордоні з Росією

Рада міністрів Криму оцінює в 56,1 млн грн створення нового пункту пропуску в Керчі на сході півострова на кордоні з Росією.

Як повідомляє прес-служба Республіканського комітету з транспорту і зв'язку, кримський уряд у третій декаді листопада затвердив проектно-кошторисну документацію робочого проекту "Пасажирський комплекс у пункті пропуску "Крим" ДСК "Керченська поромна переправа".

Фінансування будівництва, яке планують розпочати в 2013 році й завершити в середині 2014 р., здійснюватиметься за рахунок прибутку підприємства.

Пункт пропуску включатиме пасажирський і автомобільний термінали - проведення контрольних операцій з пропуску пасажирів і машин здійснюватиметься незалежно один від одного у двох напрямках руху.

Проект передбачає будівництво основної 2-поверхової будівлі пункту пропуску. На першому поверсі хочуть обладнати зали очікування пасажирів, які прибувають і відбувають, паспортного і митного контролю, касовий зал на три каси, кімнати відпочинку для інвалідів і матерів із дітьми, диспетчерську, службові приміщення митного контролю тощо. На другому поверсі розташуються адміністративні та службово-побутові приміщення контрольних служб, не пов'язаних із безпосереднім обслуговуванням пасажирів.

Пропускна спроможність пункту пропуску "Крим", імовірно, становитиме 400 пасажирів на годину (по 200 на в'їзд і виїзд) і 60 автомобілів на годину (по 30 на в'їзд і виїзд).

Довідка УНІАН. Керченська переправа створена в 1954 році, її основним видом діяльності є перевезення пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку з порту "Крим" до порту "Кавказ" і у зворотному напрямку.