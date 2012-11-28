У Житомирській області на трасі Київ-Чоп під час руху загорілася вантажівка зі Словенії
12:20, 28 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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Поблизу села Козак Коростишівського району Житомирської області на 130-му км автодороги Київ-Чоп вчора опівдні загорівся вантажний автомобіль Вольво, що належить підприємству з Республіки Словенія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, вогонь знищив 360 водонагрівачів, які перевозила вантажівка і тент кузова. Вольво загорілося під час руху автомобіля.
Наразі за даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка, встановлюється точна сума збитків, що попередньо оцінюються в кілька сотень тисяч гривень.
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