У Житомирській області на трасі Київ-Чоп під час руху загорілася вантажівка зі Словенії

Поблизу села Козак Коростишівського району Житомирської області на 130-му км автодороги Київ-Чоп вчора опівдні загорівся вантажний автомобіль Вольво, що належить підприємству з Республіки Словенія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, вогонь знищив 360 водонагрівачів, які перевозила вантажівка і тент кузова. Вольво загорілося під час руху автомобіля.

Наразі за даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка, встановлюється точна сума збитків, що попередньо оцінюються в кілька сотень тисяч гривень.