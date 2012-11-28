Україна може скасувати ПДВ на авіапаливо і авіаквитки на внутрішніх рейсах з початку дії літнього розкладу 2013 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року.

«Є доручення Президента скасувати ПДВ на авіапаливо і продаж авіаквитків усередині країни. Я думаю, що це буде з літнього розкладу 2013 року – з 27 березня», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що на сьогодні міністерство інфраструктури веде «складні переговори» з авіакомпаніями.

«Скасування ПДВ дозволить знизити ціну квитків на 16%, але ніхто не хоче літати всередині країни», - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці травня віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Б.Колесніков повідомив, що уряд вивчає можливість зменшення вартості авіаквитків на перельоти всередині країни більш ніж на 30%, зокрема, за рахунок скасування ПДВ на авіапаливо.