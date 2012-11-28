Постанову про корпоратизацію "Укрзалізниці" можуть ухвалити в найближчі 10 днів

Постанову про створення АТ «Укрзалізниця» можуть ухвалити впродовж найближчих 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, представляючи концепцію державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року.

«У найближчі 10 днів буде постанова про створення акціонерного товариства. Для цього вже все готове», - сказав він.

Нагадаємо, 23 лютого 2012 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні запропоновані Кабінетом міністрів законопроекти №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці» і №9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Довідка УНІАН. Реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років і буде повністю завершена до 2019 року.

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) створять єдину державну акціонерну компанію і розподілять функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) створять вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) ліквідують перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і створено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.