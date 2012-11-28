Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача вантажних вагонів, які перебувають на балансі держпідприємства "Одеська залізниця", для подальшої передачі їх компанії «Укртранслізинг», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 28 листопада п.р.

Як наголошується в повідомленні, оцінку проведуть для визначення ринкової вартості залізничного рухомого складу з метою внесення його у вигляді внеску до статутного капіталу лізингової компанії "Укртранслізинг".

Конкурс відбудеться 12 грудня п.р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» – найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної і сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» – 49,9584% акцій, Фонд державного майна України – 44,36% акцій, корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» – 2,3267 % акцій, а також фізичні особи.

За підсумками 2011 року «Укртранслізинг» збільшив чистий прибуток на 34,5%, порівняно з 2010 роком, – до 27 млн грн.

Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила вантаження на 11,7% порівняно з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.