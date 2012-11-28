Українські аеропорти передаватимуть у концесію - Колесніков

Українські аеропорти передаватимуться в концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів.

«Передаватимуться аеропорти в концесію на взаємовигідних умовах», - сказав він.

Водночас Б.Колесніков відзначив, що «усі (потенційні концесіонери) хочуть Львів і Донецьк, і ніхто не хоче Луцьк чи Полтаву». До того ж він додав, що у світі існує 4-5 компаній, які можуть управляти великими аеропортами.

Також Б.Колесніков повідомив, що концесійний конкурс щодо аеропорту «Бориспіль» може бути оголошений до кінця першого півріччя 2013 року.

«Липень-серпень – це крайній строк. Я думаю, що в першій половині 2013 року все закінчиться», – сказав він.

Б.Колесніков також відзначив, що проведення концесійного конкурсу щодо аеропорту «Бориспіль» дасть змогу розробити механізм проведення таких конкурсів. «Наступні конкурси будуть легші», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні 19 листопада схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. До програми внесено аеропорти Сімферополя, Севастополя, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, а також окремі об'єкти в інших аеропортах.

Мінінфраструктури, разом із зацікавленими центральними органами, має розробити і подати до уряду в тримісячний термін проект держпрограми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 кілометрів від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-жовтні 2012 року обслужив 7,392 млн. пасажирів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. людей.