«Укрзалізниця» відзначає високу прибутковість облігацій залізниць України

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відзначає, що випуск корпоративних облігацій є перевіреним і дієвим інструментом залучення коштів українськими залізницями.

Як повідомив УНІАН заступник генерального директора «Укрзалізниці» Олексій Сліпченко, облігації як фінансовий інструмент залізниці використовують з 2009 року і всі випуски облігацій були поглинуті ринком.

«Залізниці України працюють стабільно, своєчасно повертають залучені запозичення і платять процентний дохід за ними. Наразі жодних прострочень зі сплати відсотків за облігаціями, емітованими залізницями України не відбувалося, що є ознакою надійності емітентів», - сказав він.

Він нагадав, що випуск облігацій шести залізниць на 1,8 млрд грн у 2011 році був найбільшим в 2011 році випуском корпоративних облігацій в Україні. Протягом 10 місяців 2012 року «Укрзалізниці» вдалося залучити 1,08 млрд грн, при тому, що в цілому на українському фондовому ринку за три квартали 2012 року було розміщено облігацій всіх підприємств лише на 11,5 млрд грн.

«Вкладення коштів в облігації внутрішньої позики залізниць - надійний захист ваших заощаджень. Це дасть вам додаткову можливість отримувати стабільний щомісячний дохід і зберегти заощадження від знецінення. Це набагато вигідніше, ніж банківські депозити, виплати за якими можуть бути припинені через різні фактори», - сказав О.Сліпченко.

Він також повідомив, що на сьогодні всі охочі можуть придбати облігації залізниць України двох видів - короткострокові зі строком обігу до одного року і ставкою процентного доходу в розмірі 18% річних і довгострокові зі строком обігу до трьох років і ставкою процентного доходу в розмірі 19% річних.

Власниками облігацій можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році «Укрзалізниця» вперше з часу свого створення одержала позитивні міжнародні кредитні рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings та Standard & Poor's Ratings Services. Довгострокові кредитні рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Присвоєння «Укрзалізниці» рейтингу В- означає, що обидва міжнародні кредитні агентства визнали її як надійного платоспроможного емітента.