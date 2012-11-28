Кабмін призначив нових керівників Південної та Придніпровської залізниць

Кабінет Міністрів України своїми розпорядженнями від 28 листопада п.р. призначив на посаду керівника державного підприємства "Південна залізниця" Олександра Філатова, на пост керівника "Придніпровської залізниці" - Ігоря Гладких, повідомляє урядовий сайт.

КМУ також звільнив Ігоря Гладких із займаної ним раніше посади заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Кабінет Міністрів України звільнив начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота і начальника Південної залізниці (ПЗ) Віктора Остапчука у зв'язку з їх обранням народними депутатами України.

Довідка УНІАН. І.Гладких обіймав посаду заступника генерального директора "Укрзалізниці" з квітня 2012 року.

У період з 2000 року по 2004 рік обіймав посади заступника начальника Донецької залізниці та першого заступника начальника Придніпровської залізниці. З 25 вересня 2006 року постановою Кабінету Міністрів України призначений начальником Придніпровської залізниці, змінивши на цій посаді Миколу Сергієнка. 9 січня 2008 І.Гладких був звільнений з посади начальника Придніпровської залізниці.

О.Філатов обіймав посаду головного інженера Донецької залізниці.