Польська PKP Intercity хоче заохотити пасажирів доставкою їжі у вагони

Варшава. Один з найбільших у Польщі залізничних перевізників - державна компанія PKP Intercity вирішила запровадити нову послугу доставки їжі на замовлення пасажирів безпосередньо у вагони, в яких вони перебувають під час поїздки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії PKP, до якої входить PKP IC, відзначивши, що нова послуга буде безкоштовною для пасажирів, а замовлення збиратиме офіціант.

«Замовлення буде доставлено протягом, максимум, 20 хвилин, а оплатити його можна буде як готівкою, так і банківською карткою», - повідомила прес-служба.

Компанія нагадала, що спеціальні вагони-ресторани, які функціонують в поїздах PKP Intercity під брендом WARS вже понад 60 років, зараз надають низку інших безкоштовних послуг для пасажирів, серед яких підігрівання їжі для дітей.

«Ми намагаємося змінитися у багатьох сферах. Ремонтуємо вагони, купуємо нові, впроваджуємо нові інноваційні канали продажів квитків, покращуємо інформування пасажирів. Збільшення кількості наданих послуг у поїздах також для нас дуже важливо. Ми робимо усе для того, щоб забезпечити нашим пасажирам найвищий рівень комфорту під час поїздки", - зазначив глава правління PKP Intercity Януш Малиновський, слова якого наводить прес-служба.

Нова послуга буде доступна у всіх поїздах компанії, яка управляє поїздами під трьома своїми брендами: - Express InterCity, Express і Twoje Linie Kolejowe, а також у міжнародних поїздах з вагонами-ресторанами.

Прес-служба зауважила, що WARS пропонує пасажирам страви польської та середземноморської кухні, холодні закуски, канапки і напої.

Як повідомляв УНІАН, минулого року PKP Intercity перевезла майже 37 млн ​​пасажирів, що становило близько 14% всього ринку пасажирських залізничних перевезень у 38-ми мільйонній Польщі. Водночас компанія залишається найбільшим залізничним перевізником з урахуванням протяжності трас: більше 40% ринку.

Компанія WARS, яка повністю належить PKP Intercity, обслуговує близько 150 з 350 поїздів компанії.