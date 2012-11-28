Україна за два роки завершить модернізацію аеродромів у всіх містах-мільйонниках

Україна впродовж двох років планує завершити модернізацію аеродромних комплексів у всіх містах-мільйонниках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року.

«Держава будуватиме аеродромні комплекси - злітно-посадокові смуги (ЗПС) і перони. У всьому світі - це завдання держави», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що в 2013 році така робота починається в Одесі та Дніпропетровську, де «є повне порозуміння з інвестором».

Крім того, буде модернізовано перон і ЗПС у Луганську і в Севастополі (Бельбек).

«Севастополь - дуже цікавий порт для інвесторів, практично територія Західного Криму, сюди набагато зручніше діставатися, порівняно з аеропортом Сімферополя», - сказав він.

За словами віце-прем'єра, в аеропорту «Київ» (Жуляни) «наша допомога інвесторам полягатиме в модернізації перонів, оскільки Жуляни в основному приймали літаки АН-24, тому сьогоднішні «аербаси» і «боїнги» почуваються не дуже комфортно в Жулянах».

Кажучи про розвиток аеропорту «Сімферополь», Б.Колесніков відзначив, що це «величезний аеропорт, він може стати потенційно другим аеропортом, обійти Донецьк. Але він дуже сезонний, і йому потрібне будівництво нової ЗПС і новий перонний комплекс».

Також Б.Колесніков повідомив, що ведуться переговори з кількома інвесторами щодо будівництва термінального комплексу аеропорту «Сімферополь». “Щодо терміналу переговори ведуться з кількома інвесторами. Поки що вони не завершені», - сказав він.

Міністр інфраструктури повідомив, що розробляється ТЕО реконструкції ЗПС у Запоріжжі.

У Чернівцях та Івано-Франківську також планується повна модернізація аеродромного комплексу.

Крім того, планується відновити ЗПС у Мукачевому і зробити аеропорт подвійного призначення.

«У Мукачевому ми з Міноборони готові повністю відновити ЗПС. Для розвитку курорту Мукачевого 2,5 км ЗПС ми можемо забезпечити. Ведуться відповідні переговори з інвесторами. Це буде аеропорт подвійного призначення, він матиме військову авіацію і можливості для прийому пасажирів. Ми ЗПС у Мукачевому все одно відновлюватимемо для потреб військової авіації, просто це буде додатковою перевагою Мукачівського курорту», - сказав Б.Колесніков.

Він також відзначив, що аеропорт Кривого Рогу «потребує оновлення і модернізації», а аеропорт у Черкасах «має великий потенціал вантажного транзитного аеропорту».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 19 листопада схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

В Україні в січні-жовтні 2012 року перевезення вантажів авіаційним транспортом зросли на 26% порівняно з січнем-жовтнем 2011 року – до 0,1 млн. тонн, вантажообіг авіатранспорту в січні-жовтні ц.р. скоротився на 6,7% – до 289 млн. т/км.

Крім того, авіаційні пасажирські перевезення в січні-жовтні 2012 року зросли на 9,7% – до 7,1 млн. пасажирів.

Авіатранспорт України в 2011 році збільшив транспортування вантажів на 3% – до 0,1 млн. тонн. Пасажирські авіаційні перевезення в 2011 році зросли на 22,7% – до 7,5 млн. пасажирів.