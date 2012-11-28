Нічні поїзди «Український експрес» Донецьк-Київ почнуть курсувати з 30 листопада

Нічні швидкісні міжрегіональні електропоїзди категорії «Інтерсіті+» «Український експрес» у зв'язку з високим попитом на нічні пасажирські перевезення з 30 листопада почнуть курсувати за маршрутом Донецьк – Київ.

Як повідомили УНІАН у Донецькій залізниці (ДЗ), потяг відправлятиметься з Донецька о 23:12 і прибуватиме до Києва о 5:56, з Києва відправлятиметься о 23:38 і прибуватиме до Донецька о 6:27.

«Із запровадженням нічних рейсів «Українського експресу» у пасажирів в розпорядженні буде практично цілий робочий день для вирішення бізнес-питань. Назад виїхати ним буде зручно вечірніми швидкісними експресами «Інтерсіті+» відправленням з Києва о 16:30 (прибуття до Донецька о 23:10), відправленням з Донецька о 16:50 (прибуття до Києва о 23:35)», - йдеться в повідомленні ДЗ.

У ДЗ зазначають, що вартість проїзду в «Українському експресі» становить 290 грн, час у дорозі — 6,5 години.

Водночас вартість проїзду цим маршрутом в автобусі становить 300 грн, а час у дорозі — 11 годин; квиток на літак коштує 900 грн, час у дорозі – 1,5 години, не рахуючи часу на реєстрацію і на дорогу від аеропорту до міста.

Нагадаємо, що в потягах «Український експрес» зберігаються всі передбачені законом пільги інвалідам, учасникам бойових дій і учасникам війни, студентам, дітям та іншим категоріям громадян.

Довідка УНІАН. Потяг категорії «Інтерсіті+» (ІС+) – швидкісний потяг, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі потягу вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класів.

До класу ІС+ належать електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.

«Український експрес» курсує залізницями України між Києвом, Донецьком, Харковом, Львовом і Дніпропетровськом.