Визначено порядок перенесення абонентського номера між мобільними операторами

Мін’юст України зареєстрував Наказ Держспецзв’язку від 1 листопада 2012 року № 617 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера і користування персональним номером» (номер держреєстрації № 1947/22259). Інформація про це оприлюднена 27 листопада на сайті Мін’юсту.

Реєстрація цього нормативно-правового акту дозволяє започаткувати процес впровадження послуг перенесення абонентського номера (як мобільного, так і фіксованого) і користування персональним номером в Україні, які, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ), можуть бути запроваджені вже у 2013 році (хоча деякі оператори не виключають і пізнішого впровадження таких послуг).

Технічні вимоги вводяться у зв'язку з ухваленням Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо збільшення переліку послуг” (№ 2392-VI від 1 липня 2010 року), яким зокрема, оператори зобов'язуються надавати абонентам такі послуги.

Як раніше повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що законом № 2392 визначалося, що послуга перенесення номера мала бути забезпечена операторами через шість місяців після дати ухвалення закону, запровадження послуги затягувалося через відсутність нормативно-правової бази, у т.ч. технічних вимог. Причина - суперечності між відомствами і операторами, наприклад, в частині використання технологій децентралізованого і централізованого адміністрування баз даних перенесених і персональних номерів тощо.

Згідно з проектом наказу Держспецзв’язку № 617 (зареєстрований текст поки відомством УНІАН не надано), прийнято технологію створення системи на базі централізованого адміністрування баз даних перенесених і персональних номерів.

Перенесення абонентських номерів допускається між мережами мобільного зв'язку, в мережах фіксованого зв'язку перенесення абонентського номера здійснюється в межах однієї і тієї самої зони нумерації. Під час реалізації послуг має забезпечуватися можливість передачі і отримання викликів міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку і в мережах, в яких це передбачено, обміну SMS і ММS, а встановлення з'єднання з перенесеним абонентським номером і персональним номером має здійснюється у реальному часі. У разі повернення перенесеного абонентського номера до телекомунікаційної мережі-донора цей номер набуває статусу неперенесеного і обслуговується за звичайними процедурами для неперенесених абонентських номерів.

Поки УНІАН не вдалося одержати коментарі з конкретних аспектів впровадження даних послуг в Україні (про терміни впровадження, вартість тощо). У «МТС Україна», наприклад, повідомили, що «на даний момент ще дуже багато невідомих у цій схемі», що вимагає часу для розгляду.

Згідно ж з оприлюдненими відомостями, з посиланням на експертів і представників НКРЗІ, впровадження системи перенесення номерів і персональних номерів обійдеться операторам в 10 млн дол. (згідно з даними Держспецзв’язку, витрат з бюджету на реалізацію системи не передбачається), а абонентові перенесення номера може коштувати до 40 грн (оплата за персональний номер – до 60 грн), при цьому кількість охочих перенести номер може становити на рік до 10% загального числа абонентів. Водночас, за даними деяких операторів, такою послугою в Україні можуть скористатися не більш як 3% абонентів.

Довідка УНІАН. Згідно із законом „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо збільшення переліку послуг”, перенесення абонентського номера - це послуга, що надається абонентові за його заявою. Вона полягає у збереженні за абонентом наданого йому оператором абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг в мережі іншого оператора. Персональний номер - абонентський номер, який привласнюється зареєстрованому абоненту за його заявою, централізовано адмініструється і може використовуватися цим абонентом для отримання відповідно до договору телекомунікаційних послуг незалежно від географічного регіону України і типу цих послуг.