Туалети на залізничних вокзалах з 1 грудня будуть безплатними

Міністерство інфраструктури України має намір з 1 грудня 2012 року зробити туалети на всіх залізничних вокзалах безплатними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«З 1 грудня не буде жодного платного туалету на жодному вокзалі, тому що це взагалі нонсенс - до 2012 року протриматися на кооперативному русі 1991 року», - сказав він.

За словами Б. Колеснікова, всі співробітники туалетів на залізничних вокзалах «будуть зараховані до штату вокзалу, і сервіс буде не нижчий, ніж зараз».

«Для людини, яка прийшла (у туалет — УНІАН), нічого не зміниться, але вона грошей не платитиме».

Водночас міністр зазначив, що «ніхто не хоче відкривати платний туалет на невеликій станції, всі хочуть на великих вокзалах - в Києві, Дніпропетровську, Донецьку».