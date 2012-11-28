Мінінфраструктури має намір зберегти договори оренди при передачі аеропортів у концесію

Міністерство інфраструктури має намір при передачі аеропортів у концесію зберегти договори оренди, укладені Фондом державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури Борис Колесніков, коментуючи питання передачі в концесію аеропорту «Бориспіль», на території якого розташовано близько 190 об'єктів, переданих Фондом держмайна в оренду.

«При передачі в концесію всі права будуть максимально захищені», — сказав він.

Водночас Б.Колесніков відзначив, що рішення про передачу в концесію має приймати не ФДМУ, а керівництво підприємства.

«Фонд держмайна бере цифри оренди зі стелі, які в 8-10 разів нижче, ніж ринкові ціни. Наприклад, одним із об'єктів, який ФДМУ передав в оренду, може бути і стіл, на якому упаковується багаж. Його фонд передав за 1 грн, а взяв собі 9 грн, хоча ринкова ціна 10 грн», — сказав він.

За словами Б.Колеснікова, «в концесію в першу чергу передаватимуть те, на що немає договору оренди».

Нагадаємо, 28 листопада на брифінгу віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Б.Колесніков, презентуючи концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів, повідомив, що українські аеропорти передаватимуться в концесію на взаємовигідних умовах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні 19 листопада схвалив концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. До програми внесено аеропорти Сімферополя, Севастополя, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, а також окремі об'єкти в інших аеропортах.

Мінінфраструктури, разом із зацікавленими центральними органами, має розробити і подати до уряду в тримісячний термін проект держпрограми розвитку аеропортів на період до 2023 року.