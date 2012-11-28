Оновлення залізниць обмежене низькими доходами громадян - Колесніков

Можливості залізниць України з оновлення пасажирського рухомого складу обмежені низькими доходами громадян України, які не дозволяють робити пасажирські перевезення рентабельними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Коли був чемпіонат з футболу і коли з Києва до Харкова можна було дістатися за 24 євро, світ був у приємному шоку. Ми сьогодні перебуваємо в дуже обмежених умовах у зв'язку з низькими доходами громадян України. Я не хочу піддавати експериментам наших пасажирів. Тому ми купуємо те, що затребуване, працює, і що по кишені покупцям», - сказав він.

Коментуючи заяви про більш низку вартість поїздів Крюківського заводу порівняно з вартістю поїздів виробництва Hyundai Rotem, Б.Колесніков сказав, що «можна сперечатися з Крюківським заводом - 29 чи 26 млн. грн коштує їх поїзд, але я нікого не бачив із акціонерів Крюківського заводу на «Таврії». Коли я побачу, що вони постійно їздять на «Таврії», я за свій рахунок, я можу собі це дозволити, куплю 2 поїзди у Крюківського заводу».

Крім того, Б.Колесніков відзначив невідповідність ціни і якості продукції «Луганськтепловозу».

«Я як патріот купив у «Луганськтепловозу» на конкурсі 2 електрички за 5,5 млн. євро. Тоді ж польська «Песа» виграла конкурс для Німеччини по 4 млн. євро. Луганські поїзди досі стоять в депо, вони не можуть зрушитися з місця», - сказав міністр.

Водночас, він відзначив, що світові концерни мають організувати виробництво поїздів в Україні.

«Я чітко сказав всім світовим виробникам: імпорт закінчився, хто з вас серйозний, має прийти до України, модернізувати або побудувати підприємство, і ми будемо це купувати», - сказав Б.Колесніков.

Як повідомляв УНІАН, світові концерни почнуть будівництво заводів з виробництва поїздів в Україні в 2013 році.

Раніше, в жовтні, Б.Колесніков відзначав, що залізницям України потрібно для модернізації та оновлення рухомого складу близько 10 млрд євро впродовж найближчих 10 років. Зокрема, він оцінив потреби залізниць в 300-400 електровозів, 120 регіональних поїздів, 600 електричок.

Довідка УНІАН. За прогнозами «Укрзалізниці», за підсумками 2012 року збиток від пасажирських перевезень становитиме близько 8 млрд грн.