Суд Нідерландів визнав Samsung винною в порушенні патенту Apple лінійки Galaxy

Суд Нідерландів визнав південнокорейську компанію Samsung винною в несанкціонованому використанні запатентованої технології конкурента Apple у низці смартфонів і планшетів брендової лінійки Galaxy.

Суд наклав заборону на продаж на голландському ринку деяких пристроїв лінійки Samsung Galaxy, що працюють під керуванням мобільної платформи Android версій від 2.2.1 до 3.0. Заборона накладена на ті пристрої, які використовують запатентований Apple метод прокрутки зображень у фотогалереї на сенсорному екрані замість більш пізньої власної технології Samsung під назвою blue flash.

Заборону на продаж пристроїв, точний список яких не наводиться, було накладено після того, як представники Samsung відмовилися підписати так звану "декларацію про утримання", в якій вони могли заявити про те, що не будуть порушувати спірний патент в майбутньому.

Крім заборони на продаж пристроїв-порушників Samsung в Нідерландах, суд ухвалив, що компанія повинна компенсувати Apple матеріальний збиток, сума якого буде визначатися прибутком, отриманим Samsung від продажу цих гаджетів.

Протягом восьми тижнів Samsung повинна повідомити Apple обсяг чистого прибутку, отриманого з продажів цих пристроїв, починаючи з 27 липня 2011 року. Якщо вона не надасть дані до цього терміну, їй належить виплатити Apple 100 тисяч євро за кожен день невиконання рішення суду, і все одно згодом розкрити показники, на основі яких буде визначений підсумковий розмір збитку.

Рішення голландського суду стало черговим витком у масштабному патентному розгляді Apple і Samsung, яке триває з весни 2011 року. Конфлікт розв'язала американська компанія, яка звинуватила південнокорейського конкурента у "раболіпному" копіюванні технологій та дизайну смартфона iPhone і планшета iPad. Samsung відповіла позовами, що викривають Apple в незаконному використанні низки важливих технологій для бездротового зв'язку. Компанії подали один проти одного десятки позовів до судів різних країн по всьому світу.

Минулого місяця Samsung виграла справу в суді Нідерландів, який постановив, що виробник на порушував патенти Apple на низку мультитач-технологій в смартфонах і планшетах Galaxy, передає РИА "Новости".

Крім того, у червні суд Нідерландів зобов'язав Apple виплатити компенсацію конкуренту Samsung за порушення патенту на технології інтернет-з'єднання, використовувані в деяких моделях смартфонів і планшетів Apple. Підтвердивши порушення одного патенту, голландський суд відхилив тоді три інші претензії Samsung до виробника iPhone і iPad.