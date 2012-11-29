Кімнатами відпочинку на вокзалах Криму скористалися понад 16 тис. пасажирів

Кімнатами відпочинку на залізничних вокзалах Криму за 10 місяців скористалися понад 16 тис. пасажирів, зокрема, на вокзалі Сімферополя - 7741, Севастополя - 2802 і Джанкоя - 5729 пасажирів.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, на Севастопольському вокзалі до послуг пасажирів одномісний та два двомісні «люкси», одно- і двомісний «напівлюкси», три двомісні номери, по одному номеру на трьох, чотирьох, п'ятьох і шістьох осіб.

На Сімферопольському вокзалі для туристів обладнані три корпуси кімнат відпочинку для дорослих і дітей. У 10-комнатнатному корпусі розміщені двокімнатний, двомісний та одномісний номери підвищеного комфорту, чотири звичайні двомісні номери та три номери на 3-х осіб у кожному.

7-кімнатний корпус має по два одномісні та двомісні номери, однокімнатний з двоспальним ліжком та двокімнатний «люкс».

Третій корпус розрахований на вісім кімнат, серед яких два чотиримісні номери, по три - двомісні та тримісні. Ще у приміщенні вокзалу є кімната відпочинку для інвалідів на колясках.

На вокзалі Джанкоя охочі можуть скористатися одно- та двомісним номерами «люкс», 2-місним, 3-місним і 4-місним номерами.

Крім того, Придніпровська залізниця повідомляє, що з 1 грудня всі туалети на вокзалах Криму будуть безкоштовними.

Довідка УНІАН. Усього на вокзалах Придніпровської залізниці функціонує 14 платних туалетів на станціях Дніпропетровськ-Головний та Дніпропетровськ-Південний, Запоріжжя-1, Джанкой, Сімферополь, Севастополь, Феодосія, Євпаторія, Пологи, Мелітополь, Кривий Ріг, Кривий Ріг - Головний, Апостолове та П'ятихатки-Пасажирський.