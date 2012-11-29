На залізничних коліях і переїздах за 10 місяців сталося 70 ДТП

12:28, 29 листопада 2012
Транспорт/Звя'зок
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На залізничних коліях і переїздах України за 10 місяців 2012 року сталося 70 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), у тому числі 60 випадків на переїздах і 10 - на коліях поза переїздами.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в результаті ДТП загинули 9 людей і 28 травмовані.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року кількість ДТП збільшилася на 3 випадки, кількість загиблих зменшилася на 3 людини, кількість травмованих збільшилася на 7 осіб.

Зокрема, ДТП сталася 28 листопада о 11 год. 50 хв. на перегоні Козятин-2 - Бердичів на переїзді без чергового зі справно працюючою звуковою і переїзною сигналізацією.

Незважаючи на заборонні покази сигналізації автомобіль Ford Mоndeo виїхав на переїзд і був збитий локомотивом. Автомобіль був відкинутий на 12 м.

Автомобіль ремонту не підлягає, травмований водій доставлений до Бердичівської центральної районної лікарні.

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