«Укртранслізинг» перерахував до бюджету 9,3 млн грн податку на прибуток

Лізингова компанія «Укртранслізинг» за січень-вересень 2012 року перерахувала до державного бюджету 9,3 млн грн податку на прибуток.

Як сказано в повідомленні компанії, крім того, за 9 місяців 2012 року компанія перерахувала 0,83 млн грн на оплату єдиного соціального внеску та 1,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

За підсумками 2011 року компанія сплатила 20,2 млн грн податку на прибуток.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» за січень-вересень 2012 року збільшила чистий прибуток на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 173,971 млн грн.

За підсумками 2011 року «Укртранслізинг» збільшив чистий прибуток на 34,5% порівняно з 2010 роком - до 27 млн ​​грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної та сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» - 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 44,36% акцій, Корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» - 2,3267% акцій, а також інші фізичні особи.