«Київавтодор» візьме в лізинг комунальну техніку на 100 млн грн

Київрада дозволила «Київавтодору» на умовах лізингу взяти комунальну техніку на суму не більше 100 млн грн для утримання доріг в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 69 зі 109 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно із затвердженими умовами лізингу, максимальний обсяг його – до 100 млн грн. Лізинг має бути здійснений у 2012-2013 роках. Лізинговий платіж, передбачений на строк 2 роки, – не вище 15,5% річних; 3 роки – не вище 16,25% річних.

Погашення лізингу може відбутись не раніше 1 лютого 2013 та не пізніше 31 жовтня 2015 року.

Обслуговування лізингу (сплати відсотків) передбачено не раніше 1 лютого 2013 року згідно з установленими договорами.

Головне управління транспорту та зв’язку КМДА при поданні бюджетних запитів до проектів бюджету Києва на 2013-2015 роки повинно включити до них кошти, необхідні для погашення лізингових платежів «Київавтодору».