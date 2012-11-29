Уряд скоротив витрати на підтримку системи спецзв'язку і захисту інформації

Кабінет Міністрів України в рамках перерозподілу бюджетних коштів скоротив витрати за програмою «Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації» Державної служби спецзв'язку та захисту інформації на загальну суму 201,6 тис. грн. Про це йдеться у розпорядженні №951, опублікованому на офіційному сайті уряду.

Водночас, згідно з документом, на цю ж суму збільшено фінансування за програмою «Будівництво (купівля) житла для осіб рядового і керівного складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України».

Крім того, іншим своїм розпорядженням № 950 Кабмін здійснив перерозподіл коштів у рамках програми “Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації» обсягом 400 тис. грн, збільшивши витрати розвитку й зменшивши витрати споживання. До того ж у розпорядженні не конкретизується, які саме витрати буде скорочено, а які збільшено.

Перерозподіл витрат має бути узгоджений із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Мінфіну наказали внести відповідні зміни до бюджетного розпису після всіх узгоджень.