ДАІ попереджає про обмеження паркування в центрі Києва 2 грудня

2 грудня о 17:30 на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського відбудеться футбольний матч між командами «Арсенал» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З метою належної організації безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до стадіону «Динамо» ім. В.Лобановського, Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням не паркувати транспорт із порушенням правил, а також не залишати автомобілі на вулиці Грушевського та Парковій алеї.