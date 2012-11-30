Азаров пропонує Telenor повернутися на український ринок

Осло. Україна зацікавлена в тому, щоб норвезька компанія Telenor відновила свою роботу на українському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі.

«Ми високо цінуємо роль компанії Telenor у становленні наших операторів і мобільного зв'язку, і розвитку IT-технології. І ми вітали б подальшу участь компанії Telenor на нашому ринку», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, компания Telenor Group (Норвегія) закрила своє представництво в Україні в 2010 році. Рішення про закриття представництва стало результатом переходу від прямої до непрямої структури володіння «Київстаром» після створення VimpelCom Ltd. T

До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).