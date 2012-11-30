Нічний «Український експрес» Київ-Донецьк курсуватиме в «режимі маятника»

Нічний швидкісний міжрегіональний електропоїзд «Український експрес» Київ-Донецьк-Київ категорії «Інтерсіті+» курсуватиме у «режимі маятника», відправляючись і прибуваючи на кінцеві станції майже одночасно.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), нічний «Український експрес» перебуватиме у дорозі вдвічі менше, ніж звичайний пасажирський поїзд, який долає відстань від Києва до Донецька за 12-13 годин.

У перший рейс поїзд № 150/149 відправиться з Києва 30 листопада о 23:38. Зупинки будуть на станціях Полтава-Південна - о 2:43, Слов'янськ - о 05:14, Краматорськ - о 05:24, Костянтинівка - о 5:41. Прибуття до Донецька - 1 грудня о 6:27.

Із Донецька поїзд № 150/149 відправиться 30 листопада о 23:12. Зупинки будуть на станціях Костянтинівка - о 23:58, Краматорськ - 0:15, Слов'янськ - 0:25, Полтава-Південна - 2:50. Прибуття до Києва 1 грудня о 5:56.

Нагадаємо, Київський метрополітен починає працювати на вхід з 5:45.

Із введенням нічних рейсів «Українського експреса» у розпорядженні пасажирів буде практично повний робочий день для вирішення особистих і ділових питань. Назад є можливість повернутися «Українським експресом» відправленням з Києва о 16:30 (прибуття до Донецька о 23:10) і відправленням з Донецька о 16:50 (прибуття до Києва о 23:35).

Вартість проїзду в «Українському експресі» з Донецька до Києва – 283,63 грн (2 клас, базовий тариф), час у дорозі – 6 год. 44 хв.

Для порівняння, поїздка автобусом за маршрутом Київ-Донецьк обійдеться пасажирові в 300 грн і триватиме 11 годин, літаком – у 900 грн тривалістю 1,5 години, не враховуючи часу на реєстрацію і дорогу від аеропорту до міста.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії «Інтерсіті+» (ІС+) – швидкісний поїзд, що курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/ч. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класів.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.

«Український експрес» курсує залізницями України між Києвом, Донецьком, Харковом, Львовом і Дніпропетровськом.