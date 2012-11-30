Послуга перенесення абонентномера може з'явитися не раніше 4 кв. 2013 року - «МТС Україна»

Послуга перенесення абонентського номера (MNP - Mobile Number Portability) може з'явитися в четвертому кварталі наступного року. Про це повідомив УНІАН Олег Проживальський, директор з корпоративного управління і контролю "МТС Україна", коментуючи відомості, що з'явилися у ЗМІ, про те, що у зв'язку із затвердженням технічних вимог для перенесення абонентського номера, послуга може почати надаватися вже наступного року.

За його словами, головна складність впровадження MNP у тому, що в наданні послуги беруть участь всі оператори, а для цього необхідно забезпечити їхню коректну і ефективну взаємодію, відпрацювати механізм послуги, тоді як «в основі MNP лежать дуже складні технічні рішення, розробка і реалізація яких вимагає великих коштів і часу». У деяких країнах, за даними О.Проживальського, на це пішло кілька років: «І Україна тут не виняток».

Водночас він зазначив, що оскільки певна підготовча робота з проекту в Україні вже проведена, ймовірність того, що послуга почне надаватися вже наступного року, існує. Проте слід розуміти, що держорганам потрібен буде час на проведення конкурсу з вибору незалежного адміністратора бази даних абонентських номерів, до того ж адміністратору, який переможе в конкурсі, належить закупити, ввезти і інсталювати необхідне обладнання, скоммутирувати його з мережами та обладнанням операторів, провести тестування тощо.

«Враховуючи час, який необхідно на завершення всіх цих етапів робіт, у найкращому разі послуга може з'явитися в четвертому кварталі наступного року», - вважає О.Проживальський.

Коментуючи прогнозні оцінки витрат на створення системи з надання послуги перенесення абонентського номера в розмірі 10 млн дол., що з'явилися в ЗМІ, О.Проживальський зазначив, що на його погляд, це «навіть дещо занижена оцінка».

«Думаю, реальні витрати операторів відчутно перевищать цю цифру», - вважає він.

Щодо затребуваності послуги перенесення абонентського номера в Україні, то, на думку співрозмовника, «виходячи з досвіду інших країн та сьогоднішніх реалій українського ринку», кількість абонентів, які будуть користуватися цією послугою, навряд чи перевищить 3-5%. Він вважає, що ціни на мобільний зв'язок в Україні сьогодні такі низькі, а конкуренція така жорстка, що фінансова вигода абонента від переходу може бути мінімальною. До того ж при зміні оператора для абонента важливі не тільки низькі тарифи, але й те, у якого оператора обслуговуються його друзі, родичі, які сервіси він зможе отримувати, наскільки швидко і якісно його будуть обслуговувати, вирішувати проблеми, що виникли, тощо.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 листопада Мін'юстом України зареєстровано Наказ Держспецзв'язку від 1 листопада 2012 № 617 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг переніс абонентського номера та користування персональним номером» (номер госсрегісраціі № 1947/22259), що дозволяє розпочати процес впровадження послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером в Україні, які, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), можуть бути впроваджені вже в 2013 році.

Технічні вимоги запроваджуються у зв'язку з ухваленням Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг" (№ 2392-VI від 1 липня 2010 року), яким зокрема, оператори зобов'язуються надавати абонентам ці послуги.

Довідка УНІАН. Мережа мобільного зв'язку «МТС Україна» охоплює понад 98% території України, компанія обслуговує 19,9 млн абонентів. Дохід компанії в 2011 році становив 9,1 млрд грн.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).