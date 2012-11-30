Населеність «Українського експреса» Київ-Донецьк у листопаді становила 50%

Населеність швидкісного міжрегіонального електропоїзда «Український експрес» категорії Інтерсіті + сполученням Київ-Донецьк у листопаді становила в середньому 50%.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), фахівці держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) прогнозують, що нічні електропоїзди «Український експрес» сполученням Київ-Донецьк також будуть затребувані пасажирами.

За 45 діб на нічний «Український експрес» швидкісний потяг Інтерсіті + у напрямку Київ - Донецьк всього продано - 702 квитка, у напрямку Донецьк - Київ - 428 квитків.

До того ж аналіз пасажиропотоку поїздів Інтерсіті + у напрямку Київ-Донецьк-Київ показав, що переважна кількість пасажирів купують проїзні документи за 1-5 діб до дати відправлення поїзда.

Зокрема, за 1-5 діб до дати відправлення поїзда придбано 53% проїзних документів, за 6-15 6 діб - 37%, за 16-29 діб - 8,7%, за 30-45 діб - 1,3%.

Нагадаємо, що швидкісний рух в Україні впровадили з 27 травня 2012 року. Відтоді послугами електропоїздів «Український експрес» (Інтерсіті +) скористалися близько 527 тис. осіб, з них понад 88,7 тис. осіб на 1 класі та 438,3 тис. у 2 класі.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії «Інтерсіті +» (ІС +) - швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і понад при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класів.

До класу ІС + належать електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.

«Український експрес» курсує залізницями України між Києвом, Донецьком, Харковом, Львовом і Дніпропетровськом.