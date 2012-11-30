Капінвестиції в галузь зв'язку в Україні за 9 місяців зросли на 10,4%

Капітальні інвестиції підприємств у галузі зв'язку (пошта і телекомунікації) в Україні за 9 місяці 2012 року зросли на 10,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становили понад 4,84 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, до того ж капітальні інвестиції підприємств телекомунікацій за звітний період становили понад 4,62 млрд грн, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, інвестиції підприємств пошти становили понад 200 млн грн.

Капітальні інвестиції в сферу інформатизації за звітний період становили понад 428 млн грн, що на 26,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2012 року капітальні інвестиції в галузі зв'язку (пошту і телекомунікації) в Україні зросли на 9% і становили майже 3,03 млрд грн.

В Україні в 2011 році капінвестиції у сфері телекомунікацій знизилися на 15%, порівняно з попереднім роком - до 5,1 млрд грн.