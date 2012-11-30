Пропуск суден через держкордон під час здійснення рятувальних операцій спростили

Кабінет Міністрів спростив процедуру пропуску суден через державний кордон під час здійснення операцій з пошуку та рятування на морі.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідну постанову ухвалили 28 листопада.

Документ, зокрема, врегулює питання перетину державного кордону рятувальними одиницями як у пункті пропуску, так і за його межами, в робочий і неробочий час.

Крім того, визначено конкретні заходи, спрямовані на прискорення здійснення формальностей, пов'язаних з перетинанням кордону, зокрема, завчасне інформування Державним морським рятувально-координаційним центром відповідних прикордонних і митних органів про пошуково-рятувальні судна (назва, прізвище, ім'я та по батькові капітана судна, списки членів екіпажу і групи екстреного медико-санітарного реагування, перелік обладнання для виконання пошуково-рятувальних операцій).

Також передбачено, що рятувальні одиниці можуть отримати на термін до трьох місяців дозвіл Інспекції державного портового нагляду на багаторазовий вихід із порту в море.

Водночас в документі закріплено, що всі формальності, пов'язані з перетином пошуково-рятувальними одиницями державного кордону, повинні здійснюватися в першочерговому порядку і не пізніше ніж за 30 хвилин з моменту повідомлення Державним морським рятувально-координаційним центром відповідних прикордонних і митних органів про необхідність направлення рятувальних одиниць до місця подачі сигналу лиха.