Кабмін збільшив вартість будівництва дороги Київ – Чоп на 2 млрд грн

Кабінет Міністрів України прийняв відкоригований проект капітального ремонту автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) на ділянці км 14 + 080 (Київська обл.) – км 348 + 000 (Рівненська обл.) і збільшив вартість будівництва дороги на 2 млрд грн – до 6,86 млрд грн.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті Кабміну.

Документ скасовує дію попереднього розпорядження від 27 грудня 2008 р. №1625, в якому кошторисну вартість проекту визначено на рівні 4,823 млрд грн, а термін реалізації проекту – 2,5 року.

Згідно з відкоригованим проектом, його загальну кошторисну вартість збільшено на 2,03 млрд грн – до 6,86 млрд грн (у цінах на 23 грудня 2011 р.). При цьому, як сказано в розпорядженні, обсяг виконаних робіт станом на грудень 2011 року становив у гривневому еквіваленті 3,65 млрд грн, зокрема будівельно-монтажних робіт – 2,288 млрд грн.

Згідно з відкоригованим проектом, довжина ділянки під капітальний ремонт залишилася тією самою – 332,33 км, зокрема ділянка категорії 1-б – 293,698 км, категорії II – 38,632 км, з них не підлягають ремонту 21,7 км ділянки в обхід Житомира.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан’європейські коридори) між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку».

З цією метою передбачається залучити кредитні ресурси від ЄБРР в обсязі 450 млн. євро (загальна сума кредиту 900 млн. євро, на умовах співфінансування ЄІБ у розмірі 450 млн. євро) на реалізацію масштабного проекту з реконструкції і капітального ремонту ділянок шести автомобільних доріг, які ведуть до міста Київ. Серед доріг, які увійшли до проекту «Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ», такі: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, Н-01 Київ – Знам’янка, Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Кабінет Міністрів (розпорядження №424 від 4 липня 2012 р.) схвалив залученням 450 млн. дол. позики Світового банку (СБ) для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху”.